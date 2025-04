Il Pesce: "Ultimo live dei Nomadi"

"Dopo decenni di successi, il gruppo italiano più longevo di sempre si prepara a chiudere il sipario con un evento che entrerà nella storia della musica". Il riferimento è ai Nomadi, da 62 anni sulla scena. Il loro ultimo concerto? "All’Unipol Arena di Bologna, con ospiti Renato Zero, Fiorella Mannoia, Elisa, Jovanotti, Giorgia e tanti altri…" Parola di radio Birikina. Ma è una ‘bufala’. La nota emittente ha scelto i Nomadi per realizzare il Pesce d’Aprile 2025. La verità emerge non appena si clicca sul link che rimanda al sito per potersi aggiudicare due biglietti gratis. Ed è qui che si scopre che i Nomadi continueranno a suonare per chissà quanto tempo ancora.