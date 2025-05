Il pianista Freitas al teatro Asioli

Stasera alle 21 al teatro di Correggio prosegue la rassegna jazz con il noto pianista Amaro Freitas. Il suo amore per la musica cresce in un contesto religioso, nel quale l’attrazione verso le percussioni (poco adatte per i canti cristiani) deve lasciare spazio al pianoforte. Nella sua musica, come evidenziano le prove in trio, ma anche nel suo stile pianistico, Amaro ha fatto comunque confluire tutta la sua passione per il ritmo. Il casuale ascolto di un video di Chick Corea lo infiamma, motivandolo a esprimersi in quell’idioma del tutto estraneo all’ambiente in cui è cresciuto.