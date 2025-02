Il pianista Pacorig in concerto

Giorgio Pacorig, musicista e compositore goriziano, già collaboratore di Elisa, è in concerto al Centro Mavarta di Sant’Ilario, domani alle 21 (ingresso a offerta libera). Pacorig ha iniziato a studiare il pianoforte a otto anni e dal 1987 si dedica al jazz e alla musica improvvisata. Dopo il diploma al Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste, in cui oggi è docente, la sua attività musicale l’ha portato ad esibirsi in numerosi festival e teatri. Dal 1999 al 2007 ha collaborato con Elisa. Info:www.mavarta.it

• Ancora a Sant’Ilario, fino al 3 maggio prossimo, è possibile visitare la mostra "Cuori" dell’artista Enzo Silvi, alla sala Rossodivano. In esposizione è possibile ammirare diverse opere pittoriche dell’artista, con un nucleo dedicato alla sua produzione degli anni ’70. La mostra è visitabile gratuitamente : martedì, mercoledì, venerdì 9.30-12.30; giovedì e sabato 9-13.