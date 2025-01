Il Piano Casa avanza. Garanzie e incentivi fiscali per chi dà alloggi sfitti

L’intenzione dichiarata è quella di movimentare il mercato degli affitti immobiliari nel nostro territorio, offrendo nuove opportunità per gli inquilini e favorendo i proprietari, tramite una serie di nuove tutele e garanzie per chi affitta e l’immissione di nuovi alloggi sul mercato della locazione, a canone calmierato. Questo l’obiettivo della campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta in primo luogo ai proprietari, promossa da Comune e Acer e partita ieri sui social per rispondere al problema dell’emergenza abitativa, che ha investito anche Reggio. Perciò il Comune ha derito al ‘Patto per la Casa’ della Regione Emilia-Romagna, programma che offre possibilità ai cittadini e incentivi fiscali per i privati, volto a incoraggiare le locazioni dando soluzioni alle tante famiglie che cercano un’abitazione sostenibile, salvaguardando i diritti di chi affitta. Il programma affida all’Agenzia per l’Affitto delle aziende casa della nostra Regione l’attivazione e la gestione del Patto Casa, ossia per la nostra città ad Acer Reggio.

"Cerchiamo da un lato di unire la domanda di un alloggio a canone adeguato al livello del reddito delle persone che lavorano e dall’altro di risolvere il dilemma degli appartamenti sfitti – spiega in video collegamento Giovanni Paglia, assessore regionale alle Politiche Abitative - Incrociare questi due dati significa attuare una politica per la casa come la intendiamo, rivolgendoci a persone che vogliono investire nei nostri territori. Così facciamo investimento sociale". In concreto, particolari agevolazioni fiscali come l’aliquota IMU dedicata, pari al 7,6/1000 sulla quota già ridotta del 25% dell’IMU ordinaria (10,60/1000) e cedolare secca al 10% assicurano un risparmio importante, anche su abitazioni di piccole dimensioni. A cui si somma la durata del contratto, inferiore rispetto a quello a libero mercato. "Le modalità attuative del Patto prevedono un’intermediazione (tipo B) – spiega Marco Corradi, presidente Acer Reggio – in cui l’Agenzia per l’affitto svolge intermediazione e supporto ai proprietari, offrendo garanzie, e un’attività diretta (tipo C), dove il contratto di locazione è stipulato tra proprietario e Agenzia, che a sua volta dà l’alloggio all’inquilino con contratto di sub-locazione".

Tra le tutele date ai proprietari, l’accesso al fondo di garanzia per morosità e contenzioso fino a un massimo di 4mila euro e al fondo per attività tecnico-amministrative e manutenzione, fino a un tetto di 6mila euro. Un Patto che intende agevolare l’utilizzo del patrimonio esistente sfitto, per rispondere ai bisogni abitativi della fascia media della popolazione, che non ha i requisiti per accedere alle abitazioni a canone sociale, ma che nemmeno è in grado di sostenere i costi del mercato libero. Sono 600 gli appartamenti gestiti da Acer, tra proprietà pubbliche e private, e 15mila gli euro messi a disposizione per ognuno.