Il piano di Makhathini per Correggio jazz

Stasera alle 21 al teatro Asioli prosegue "Correggio Jazz" con Nduduzo Makhathini al pianoforte, in scena con Dalisu Ndlazi al contrabbasso e Lukmil Perez alla batteria.

Pianista sudafricano, classe 1982, Nduduzo Makhathini comincia a farsi sentire su disco dal 2014 con "Mother Tongue" su etichetta Gundu. E` l’inizio di una fitta e regolare serie di pubblicazioni, quasi tutte per la stessa label, sino a che nel 2020 Nduduzo ci consegna "Modes of Communication: Letters from the Underworlds2, che segna la sua entrata nella scuderia Blue Note e il raggiungimento della notorieta` internazionale.

Da qualunque parte lo si inizi ad ascoltare è chiaro che lo stile pianistico di Nduduzo porta in primo piano un tratto fondamentale del pianoforte, la sua natura di strumento percussivo, un aspetto che nel suo utilizzo nella musica europea e` stato ampiamente addomesticato. C’è poi un modo di procedere iterativo che, abbinato alle scelte di metronomo, crea un effetto predicatorio, affabulatorio, incantatore: insomma, quel tipo di fraseggio per il quale gli e` stato conferito il titolo di "sciamano del jazz".

Sacralita`, totalita`, ancestralita`: la musica di Nduduzo e` una discesa nelle regioni piu` arcaiche della spiritualita`, quelle in cui l’uomo e` ancora tutt’uno con la natura prima dell’emergere dell’individualismo. Se anche non credete negli spiriti che Nduduzo cerca di evocare, potreste credere nella magia che sicuramente la sua musica, arcana e visionaria, produce.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0522-637813 (info@teatroasioli.it e www.correggiojazz.it).

Antonio Lecci