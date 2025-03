"Il piano di rilancio è un’opportunità per ridare vita al cuore della città"

Il piano di rilancio del centro storico di Reggio Emilia rappresenta un’opportunità per dare nuova vita al cuore della nostra città. In particolare emergono due progetti: la costituzione dell’hub urbano nel centro storico e la riqualificazione del Parco del Popolo e del parcheggio Zucchi.

L’hub urbano potrà essere una grande opportunità di innovazione e il fatto che vi abbiano aderito le associazioni economiche, di proprietari immobiliari e singole realtà commerciali rappresenta un’importante occasione, insieme alla partecipazione di associazioni culturali e della Consulta, per costruire nuove strategie per incentivare commercio, socialità e vivibilità del centro. Sarebbe opportuno che in questa cornice si inserisse una valutazione sui grandi spazi vuoti come l’ex poliambulatorio in via Monte San Michele e la Banca d’Italia.

Bene poi l’attenzione dedicata alla zona nord del centro storico, un’area che oggi vive maggiori complessità. Quello della riqualificazione del Parco del Popolo è un progetto atteso e richiesto dai cittadini e per questo sarà importante anche la fase di coprogettazione che potrà comprendere il contributo delle Istituzioni che sono concentrate sul suo perimetro, oltre a quello di chi svolge già attività al suo interno, come il chiosco che affaccia sul parco giochi.

In continuità, la riqualificazione del parcheggio Zucchi, che sarà reso più sicuro, illuminato e accessibile, rappresenta un passo importante per migliorare l’area e renderla più vissuta.

Francesca Boni (Consigliera comunale Pd)