Il piano sosta all’ospedale. Coalizione Civica rilancia la mozione popolare

Il piano sosta dell’ospedale Santa Maria sul tavolo di Sala del Tricolore. Coalizione Civica porterà coi consiglieri comunali Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli il discusso tema con un ordine del giorno urgente, dopo la fumata grigia di venerdì tra sindacati-Ausl e Comune per rivedere lo schema. Per Cgil, Cisl e Uil è una "vittoria la sospensione del piano", mentre per azienda sanitaria e municipio "è per ora in stand-by, con l’impegno di valutare le proposte sindacali". Mentre Coalizione Civica chiede di riprendere in mano una mozione popolare firmata da 3.000 lavoratori, pazienti e utenti del Santa Maria Nuova. Nel dettaglio propone di adibire a sosta gratuita (perenne per i dipendenti e caregiver) e solo per le prime due ore (per gli utenti) nei piazzali Berengario, Galeno e del Core, a successiva tariffazione progressiva per un massimo di 3 euro.

Il piano dell’Ausl (che ufficialmente dovrebbe entrare in vigore il 1° novembre, ma che in pratica dovrà aspettare i tempi del rifacimento della nuova segnaletica) prevede invece due ore di franchigia per tutti in 500 posti (su 2,600 stalli totali nell’area) e 345 posti riservati ai dipendenti con badge nel parcheggio Repubblica. E inoltre, il mantenimento di 212 stalli gratis presso l’edificio Spallanzani con riorganizzazione di 35 posti per incrementare i posteggi a rotazione per la sosta breve; l’istituzione di 21 stalli gratuiti per i familiari dei defunti nel parcheggio delle camere ardenti (che sono 7, quindi 3 spazi a famiglia); l’introduzione di uno specifico sistema di smistamento delle targhe per il pronto soccorso per garantire la sosta gratuita per i codici rossi e arancioni. Rispetto al piano precedentemente in vigore la bozza in discussione prevede già oggi la riduzione, da 180 euro annui a 150 euro annui, del costo dell’abbonamento per il parcheggio per dipendenti che conta in totale 1.100 posti. Ausl che a riguardo pone a confronto che chi lavora in centro storico paga abbonamenti da 25 euro al mese o 250 euro l’anno per sostare sui controviali. I cittadini con permesso disabili possono parcheggiare gratis ovunque, mentre i pazienti oncologici e dializzati avranno un permesso speciale per sosta gratuita.

L’Ausl ha inoltre spiegato che è in fase di progettazione un nuovo parcheggio nei pressi del Pronto Soccorso di circa 20 posti pensato per l’arrivo dei pazienti in emergenza pronto, presumibilmente, entro fine 2026. Riguardo alle proposte sindacali, il dg dell’Ausl, Davide Fornaciari si è impegnato a valutare "la predisposizione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un parcheggio multipiano tramite la modalità del project financing, l’introduzione di un servizio sperimentale di navetta riservata ai dipendenti per potenziare il servizio Minibù, tra lo scambiatore Rosa Luxemburg e l’ospedale, attualmente previsto da lunedì a sabato con frequenza di 15 minuti; la possibilità di una riduzione ulteriore rispetto alla proposta di 30 euro annui (2,5 euro al mese), del costo dell’abbonamento per dipendenti e la realizzazione di un ulteriore spazio protetto per le bici per scongiurare i furti".