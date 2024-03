Il piazzale intitolato al bimbo vittima di mafia

C’è una madre a cui non è mai stato restituito il figlio, che non ha avuto un corpo su cui poter piangere, a cui però oggi vengono intitolate scuole, parchi e piazze. Nella giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il Comune di Casalgrande, da anni attento al tema della legalità, ha intitolato la piazzetta antistante le scuole medie L. Spallanzani a Giuseppe Di Matteo, il piccolo sequestrato e poi ucciso all’età di 14 anni (strangolato e sciolto nell’acido) l’11 gennaio 1996, per ordine di alcuni esponenti di Cosa Nostra, con l’intento di intimidire il padre Santino di Matteo, collaboratore di giustizia ed ex mafioso, affinché non aiutasse gli investigatori nella loro attività antimafia. Durante il progetto educativo ‘La Mafia spiegata ai bambini’ hanno portato la loro preziosa testimonianza Nicola Di Matteo, fratello di Giuseppe, e Giuseppe Giordano, ex ispettore Dia. Sono passati trent’anni da quel brutale assassinio e molte cose sono cambiate, ma per Nicola, che oggi ha gli occhi lucidi e un ‘nodo in gola’, questo dolore continua ad essere un tormento straziante. "Mi ha commosso la scelta di intitolare la piazza antistante una scuola a un bambino che è stato vittima della mafia, i ragazzi ricorderanno cos’è successo a mio fratello".

È soddisfatto pure Giuseppe Giordano: "È bello vedere così tanti giovani appassionati a questa giornata importante – commenta –. L’intitolazione in onore di Giuseppe ci emoziona, in altre parti d’Italia queste piazze non si vedono, mentre Casalgrande è sempre stata molto impegnata sulla legalità".

Era il 23 novembre del 1993 quando il dodicenne venne rapito dagli esponenti di Cosa Nostra. Il ricordo di Giordano è nitido: "Fui incaricato di svolgere le indagini nel cercare di scoprire la prigione di Giuseppe ma io e la mia squadra non ci riuscimmo, forse avremmo potuto fare qualcosa in più per trovarlo… Successivamente i miei colleghi della Dia trovarono il rifugio e arrestarono gli autori, non partecipai a questa operazione poiché ero a Roma. Ma dentro di me resta il profondo dolore per non essere riuscito a salvare questo bambino che certamente non meritava di essere ucciso in quel modo brutale. E c’è pure la rabbia che mi attraversa perché non è stato lasciato il corpicino a cui donare un fiore. Giuseppe è sempre nei miei pensieri, seppure io non l’abbia mai conosciuto".

"Resta solo la sofferenza – aggiunge Nicola Di Matteo – perché, come diceva Pippo, non abbiamo un loculo dove portare un fascio di fiori e questo, soprattutto per mia mamma, è un tormento eterno". La notizia dell’arresto, e successivamente della morte, di Matteo Messina Denaro, a Nicola non ha provocato alcun sollievo. "Certo, con lui è stato catturato l’ultimo capo di Cosa Nostra, che ha partecipato al sequestro e all’omicidio di mio fratello. Ma avrei preferito soffrisse quanto ha sofferto Giuseppe e la mia famiglia". Poi, Di Matteo e Giordano si girano e osservano il piazzale: "La speranza è che anche questa manifestazione così accorata ci porti a far comprendere che la mafia è una cosa brutta".