Il picchetto dei bersaglieri saluta il generale Re

C’era anche il picchetto dell’Associazione bersaglieri, ieri in basilica a Pieve di Guastalla, per l’addio a Umberto Re, generale di artiglieria, deceduto a 91 anni. L’ingresso del feretro in basilica è stato accompagnato dal saluto dei bersaglieri, alla presenza dei familiari: i fratelli Italia e Benito, il cognato Lino Alfieri, nipoti e altri parenti. Da tempo abitava a Bologna. Nella sua carriera, il generale era stato impegnato in missioni Nato all’estero.