’Il piccolo principe’ in dialetto

Forse era l’unica voce mancante, nell’elenco sterminato delle lingue in cui è stato tradotto ’Il piccolo principe’, il classico di Antoine de Saint-Exupéry: adesso in quella lista figura anche il dialetto della Val Tassobio. E se qualcuno non lo conosce, non c’è problema: ci sono anche l’italiano e il francese con cui confrontare i vocaboli più ostici.

È l’ultima trovata di Savino Rabotti, scrittore di origini vettesi autore del vocabolario del suo vernacolo e di un sito sul quale spiega come pronunciarlo: è appena stato pubblicato ’Al Principîn’, la traduzione nel dialetto della Val Tassobio con testo a fronte nella lingua originale e in italiano.

Una piccola impresa letteraria che prosegue nel solco dei classici: Rabotti aveva già tradotto, iniziando durante il lockdown, brani dell’Eneide e della Divina Commedia. Stavolta il libro potrebbe finire nelle scuole, perché alcune dirigenti didattiche si sono già interessate per portarlo durante il prossimo anno nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.

"L’idea è nata quasi per caso – racconta Rabotti –. L’amico Francesco Genitoni, originario di Cola, mi aveva chiesto se me la sentivo di tradurre il libro nel nostro dialetto. C’era una casa editrice straniera interessata, e in 40 giorni ho preparato la versione nel dialetto della nostra vallata. Poi però qualcosa è andato storto, non ci siamo accordati con la casa editrice e a quel punto non mi andava di lasciare nel cassetto il frutto della mia fatica. Anche perché durante la traduzione ho scoperto un legame bellissimo: una serie di temi del ’Piccolo Principe’ coincidono con i valori della tradizione popolare e dei nostri proverbi o satire".

Rabotti, che ha da poco compiuto 89 anni, per un attimo ha pensato di pubblicare la traduzione sui social, dove è molto attivo con le sue ricerche: "Ma dopo quindici giorni non se ne sarebbe parlato più, un libro è diverso. E permette di fare un lavoro di impaginazione molto pratico, con le tre colonne in francese, italiano e dialetto affiancate".

Il dialetto come detto è quello della Val Tassobio: "È quello che accomuna gli abitanti del bacino del Tassobio, in pratica cinque comuni usano lo stesso dialetto. Tradurre non è stato semplice perché non avevo più studiato il francese dal 1953 e l’avevo rispolverato solo per la traduzione di un altro libro nel 1996".

A quanto risulta, non è la prima versione del Piccolo Principe in un dialetto reggiano: "Per quanto ne so io – conclude Rabotti – ne esiste una versione del dottor Giuliano Bagnoli per Guastalla e dintorni e una nel dialetto di Carpineti di Eolo Biagini".

Il volume è acquistabile nelle edicole di alcuni paesi della valle del Secchia, (Cavola, Gatta, Villa, Minozzo, Civago, Gazzano), lungo la statale 63 (Puianello, Vezzano Casina, Felina, Castelnovo), in Val d’Enza (Barcaccia, San Polo, Ciano, Vetto), a Scandiano (Marco Polo) e a Reggio (Bizzocchi, Libreria del Teatro).