Il Piccolo Teatro propone ’Antigone’

Il Piccolo Teatro in Piazza, a Sant’Ilario, stasera alle 21 propone al pubblico "Antigone" della compagnia Teatro l’Attesa Giovani, con Chiara Castellari, Marco Di Bari e Francesco Marzo, per la regia di Gill Menozzi. Dopo la bella prova di "Medea" dello scorso anno, un altro classico, un’altra tragedia, un’altra donna. Antigone: nata contro, in contrasto, secondo l’etimo del nome. Ma contro cosa? Contro la volontà? La natura? La guerra? Contro le leggi dello Stato, della famiglia? In contrasto con sé stessa, forse. Ma non è una "bastian contrario", è una guerriera. È una donna che non teme di affrontare il conflitto, interiore prima di tutto. Quanto senso ha parlare di una donna come lei, raccontare quello che è stata, a più di duemila anni dalla prima messa in scena, oltre quattro secoli prima di Cristo? Forse molto più di quello che si possa credere… "Antigone" è una tragedia di Sofocle, che venne rappresentata per la prima volta ad Atene alle Grandi Dionisie del 442 avanti Cristo. Biglietti a 8 euro, in prevendita alla tabaccheria Merlini di Sant’Ilario.

Prenotazioni e informazioni: tel. 328-6019875.