Il pignoramento del ristorante River fu illegittimo

Blocca l’ingiusto pignoramento subìto e torna in pieno possesso della sua proprietà, grazie ad una sentenza della Corte di Giustizia europea, poi recepita dalla Cassazione. In pratica il giudice ha sentenziato che la finanziaria che aveva proceduto al pignoramento non era legittimata a farlo.

Una disavventura a lieto fine, quella accaduta al Cavaliere della Repubblica Simone Guazzi (foto), titolare del ristorante River di Canossa.

Cosa era accaduto? Improvvisamente a Simone Guazzi, imprenditore della ristorazione, arrivò dispositivo giudiziale che gli pignorava tutte le proprietà: ristorante e appartamenti. La banca aveva infatti tolto i fidi in un primo momento concessi e questo aveva messo in difficolta l’imprenditore. La banca aveva poi ceduto il credito ad una finanziaria che mandò in esecuzione il provvedimento.

Guazzi si è rivolto subito all’avvocato Walter Pompeo Azzolini (dello studio Bucchi) per opporsi e Azzolini ha fatto leva sullasentenza della Corte Europea di Giustizia, recepita dalla Cassazione, che obbliga i giudici a fare in precedenza alcune valutazioni a tutela dei cittadini. In primo luogo, se chi procede al pignoramento ne ha la legittimità e se vi siano delle clausole vessatorie. Il giudice ha appurato che la finanziaria titolare di quel credito non era legittimata ad agire.

Ma intanto il danno morale e di immagine, oltre che materiale, che ha subito Guazzi è notevole. "Nessuno può immaginare il dolore e lo stupro mentale che si possa provare quando un perfetto sconosciuto fotografa la tua stanza da letto", spiega Simone. "Da parte mia c’era tutta la volontà di pagare, chiedendo di rinegoziare il mutuo, ma la banca non ha accettato, ed ha voluto che tutta la mia proprietà, molto appetibile per la posizione, costruita con il lavoro ed il sudore della mia famiglia, andasse all’asta. Mi domando ancora il perché di questo atteggiamento, visto che abbiamo sempre onorato i nostri impegni. Ora io mi impegnerò perché tutti questi abusi non siano più fatti a nessuno. Sto pensando di istituire una fondazione a nome di mio nonno, cavalier Riccardo Guazzi, per le vittime di usura bancaria. Comunque Il risultato è ciò più conta. Devolverò l’intera somma del risarcimento che chiederò alla Croce Rossa di Canossa".