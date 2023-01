Il pirata voleva cancellare le tracce

Si sarebbe fermato alcuni istanti, dopo l’investimento la sera della vigilia di Natale, sul tratto mantovano del ponte sul Po, tra Viadana e Boretto. Ma lo avrebbe fatto per recuperare i rottami della vettura, rimasti sull’asfalto dopo aver urtato il cuoco 43enne Andrea Lodi Rizzini, che a piedi stava dirigendosi probabilmente verso casa, dopo essere rimasto in panne con la bici, a Boretto, avendo forato una ruota.

Secondo quanto emerge dalle indagini, risulta che il 60enne originario della Calabria, ma residente in Svizzera, dopo l’investimento si sarebbe fermato: non per avviare immediati soccorsi per il pedone sbalzato oltre il guard rail, quanto invece per cercare di eliminare ogni elemento che potesse portare gli investigatori alla sua vettura. Un espediente che, a quanto pare, non sembra aver dato i risultati da lui sperati, visto che i carabinieri sono riusciti a individuare la Bmw bianca su cui si erano ben presto concentrate le indagini, fino all’identificazione del presunto conducente "pirata", dichiarato in arresto per omicidio stradale e omissione di soccorso, con il giudice che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

L’uomo era probabilmente di ritorno da amici o parenti che risiedono nella Bassa Reggiana, diretto a Viadana, dove ha altri parenti e dove alloggiava, in un albergo della cittadina. Sul tratto viadanese del ponte si è verificato l’investimento del pedone, rinvenuto cadavere solo la mattina di Natale.

Antonio Lecci