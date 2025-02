Il piromane di nuovo in azione

Nuovo intervento dei vigili del fuoco, nel tardo pomeriggio di ieri in centro a Novellara, per domare un incendio di bancale e di altri oggetti, in particolare di scarto, nell’area cortiliva di una palazzina, in via Matteotti. Si tratta dello stesso luogo in cui alcuni giorni fa si era verificato l’incendio doloso di un’autovettura. Per quell’episodio è stato denunciato un uomo settantenne, già noto alle forze dell’ordine, che in quell’occasione si è visto colpire pure da una segnalazione alla magistratura per il reato di evasione, visto che per appiccare il rogo di cui è indagato, era uscito di casa, nonostante fosse sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

E ieri l’ennesimo episodio "piromane", con il settantenne poi trovato nei pressi dell’incendio, accanto al garage di casa. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco di Guastalla, sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti. Gli stessi militari, al termine dei primi rilievi, hanno identificato il settantenne, poi accompagnato in caserma. In caso di ulteriore ipotesi di evasione, rischia di vedersi sospendere i benefici di legge, prevedendo un inasprimento del provvedimento, fino a un possibile trasferimento in cella.

Il caso è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Carabinieri e vigili del fuoco erano intervenuti nello stesso luogo il 10 febbraio scorso, dopo l’incendio di un’auto in sosta, utilizzando dei carboni ardenti e dei cartoni incendiati appoggiati sulla cappotta della vettura e gettati pure dentro l’abitacolo.

Antonio Lecci