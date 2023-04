Il pittore reggiano Leonardi scelto dalla Regione

L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna celebra il 25 aprile, Festa della Liberazione, con una mostra dedicata al tema della Resistenza: "Nello Leonardi e l’arte sociale". L’esposizione, a cura di Sandro Malossini, è allestita negli spazi espositivi di viale Aldo Moro a Bologna; l’inaugurazione è prevista domani alle 11.

La mostra ospita le opere di Nello Leonardi, artista reggiano simbolo dell’arte figurativa in Emilia-Romagna dal secondo dopoguerra in poi. Il pittore, che ha vissuto in prima persona la tragedia della Seconda guerra mondiale e del lager, in cui è stato detenuto come prigioniero, è noto per il suo stile realistico, in grado di creare immagini capaci di arrivare a chiunque. I lavoratori nei campi e nelle officine sono i protagonisti di dipinti che hanno dato voce alle lotte per il lavoro e per l’affermazione di diritti quali la libertà e la solidarietà, connaturati con la democrazia, e che hanno rappresentato una forte condanna di tutte le guerre L’esposizione, aperta fino al 4 maggio, è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.

“Sognando Libertà” è invece il titolo di un volume edito a cura dell’Anpi e del Comune di Rubiera, che verrà presentato sabato 22 aprile, alle ore 16.30, nella sala consiliare del Municipio (ingresso da via Boiardi). Un libro di “storie di sovversivi e ribelli negli anni della dittatura”, che abbraccia il periodo dal 1921 al 1945. Sono sei gli autori delle ricerche storiche: William Copelli, Giorgio Boccolari, Franco Piccinini, Cristian Ruozzi, Gian Piero Del Monte con Desi Zanellati