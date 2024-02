Il pizzaiolo Tommaso a Sanremo: "Una grandissima emozione"

Da Scandiano al Festival di Sanremo per preparare pizze. Importante trasferta per Tommaso Dattoli Codispoti, titolare della pizzeria L’angolo di Scandiano in via Alessandro Manzoni. Anche quest’anno Codispoti, dopo l’esperienza del 2023, sarà impegnato a Sanremo per le degustazioni di pizza: "Grazie agli eventi del passato – spiega Tommaso – e facendomi conoscere nel mondo pizza e non solo, sono stato selezionato l’anno scorso per fare le pizze, insieme ad altri professionisti del settore, a Sanremo al villaggio del Festival dove erano presenti tutte le testate giornalistiche e le migliori radio in cui passavano ogni giorno i cantanti a rilasciare interviste. Il 2023 è stato un anno molto impegnativo con tante consulenze in giro per l’Italia". Il pizzaiolo scandianese è dunque pronto per una nuova avventura a Sanremo in occasione del Festival della canzone italiana che inizierà martedì. "Grazie alla collaborazione – sottolinea Dattoli Codispoti – con Fabio Ferrara, Simone Scancarello e Vincenzo La Porta siamo stati contattati per deliziare i cantanti e tanti altri vip del mondo dello spettacolo dove cureremo la zona ristoro e cocktail bar nella vip lounge dedicata per le interviste presso il salotto delle celebrità di casa Sanremo. Siamo molto emozionati per un incarico così prestigioso: cercheremo di fare del nostro meglio per regalare un momento di relax tra un’intervista e l’altra a tutti i personaggi che saranno nostri ospiti". Dal 1995 la famiglia di Tommaso opera a Scandiano con una sede pure ad Arceto con una trentina di dipendenti.

Matteo Barca