Il plauso del sindaco: "Il nostro territorio può essere attrattivo per progetti audaci"

– Segue dalla prima –

(...) Guardiamo a un orizzonte internazionale, come ha più volte dichiarato la professoressa Cucchiara, ma con le radici ben salde su un territorio che ha importanti margini di crescita in termini di sviluppo economico, sociale ed educativo e che deve essere sempre più attrattivo in termini di capitale umano: questa sarà una delle sfide centrali dei prossimi anni, considerando innanzitutto le previsioni demografiche. La sede reggiana di Unimore ha quindi davanti a sé obiettivi rilevanti: auspichiamo innanzitutto una crescita del numero di studenti, di facoltà e indirizzi, una paritetica distribuzione dei servizi amministrativi e una più marcata connessione con il mondo, dinamico e recettivo, delle nostre imprese. La disponibilità alla collaborazione e agli investimenti dell’amministrazione comunale è sempre stata massima e continuerà ad esserlo, con l’obiettivo di fare dell’Università e degli universitari una chiave di ulteriore sviluppo della città e della sua capacità di essere incubatrice di idee e talenti. Se "internazionalizzazione" sarà una parola chiave del mandato della nuova Rettrice, crediamo che Reggio possa essere territorio attrattivo per progetti audaci, per nuove frontiere dell’istruzione universitaria, per sperimentare e proporre nuove direttrici. Crediamo che la nuova Rettrice, con cui mi sono complimentato personalmente e a cui ho chiesto un incontro a breve, saprà cogliere questi stimoli e tradurli in una proposta di mandato che sappia radicare maggiormente l’Ateneo nella nostra città, permettendoci di uscire dalla dimensione di "succursale"; che ormai ci sta molto stretta. Colgo l’occasione per ringraziare il Rettore uscente, dottor Adolfo Porro, per l’impegno di questi anni.

Marco MassariSindaco di Reggio Emilia