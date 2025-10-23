Il plauso dell’associazione Libera : "Finalmente si è fatta giustizia"

"Finalmente si è fatta giustizia, anche per fatti risalenti al 1992. Ringraziamo la Procura e le forze dell’ordine che hanno svolto un’indagine su episodi abbastanza datati".

È il commento sulla sentenza per gli omicidi di Reggio e Brescello rilasciato dall’avvocato Enza Rando, che tutela l’associazione Libera costituita parte civile (nella foto).

"Ogni verità che si scrive, anche dopo tanti anni, è sempre importante: è giusto capire cosa accadde nel territorio e come si insediò la ‘ndrangheta che teneva condotte non solo inabissate, ma anche molto visibili come gli omicidi – è la riflessione dall’avvocato Rando –. Le mafie distruggono l’economia, la solidarietà e la qualità della democrazia: per Libera, che racconta il suo impatto nei territori, era importante essere al fianco di chi opera per ricostruire la verità".

A Libera sono stati riconosciuti 20mila euro di provvisionale (10mila per ognuno degli omicidi); al Comune di Brescello, assistito dall’avvocato Salvatore Tesoriero, 20mila.

In aprile a parte Antonio Ciampà, tutti gli imputati avevano fatto dichiarazioni spontanee. Il boss Nicolino Grande Aracri aveva spiegato perché, a suo dire, sono contraddittori i racconti dei collaboratori di giustizia Salvatore Angelo Cortese e Antonio Valerio. Angelo Greco si era proclamato innocente e sul delitto di Brescello aveva sostenuto che Valerio e Cortese non fossero credibili. Antonio Lerose si era rivolto ai giudici dicendo di lavorare come fornaio, di aver fatto errori e di averli pagati, ma di non aver mai ucciso. In Corte d’Appello a Bologna ieri Grande Aracri e Greco erano videocollegati, si è presentato in aula Lerose mentre Ciampà non è comparso. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.

"Ho sentito Grande Aracri dopo la lettura del dispositivo: lui è convinto della propria innocenza e vuol far emergere la verità anche sull’omicidio di Brescello", dichiara l’avvocato Giunchedi, codifensore insieme a Gianluca Fabbri. Per Lerose parla l’avvocato Milena Micele: "Aspettiamo le motivazioni per capire su cosa viene fondata la sua colpevolezza che, a nostro avviso, non c’è. A Brescello Lerose non c’era".

Il riferimento è anche alla divergenza tra i collaboratori di giustizia sulla presenza o meno di un altro presunto killer, Aldo Carvelli (non imputato): per Salvatore Angelo Cortese, Lerose sostituì Carvelli che non arrivò a Reggio; secondo Antonio Valerio, Carvelli c’era e partecipò all’omicidio. Secondo il pm era più credibile il racconto di Valerio, che non avrebbe scalfito comunque il ruolo di Lerose e di Greco. "Valuterò il ricorso in Cassazione", fa sapere l’avvocato Luigi Colacino, difensore di Antonio Ciampà. Per Greco, l’avvocato Salvatore Staiano, difensore insieme ad Antonio Comberiati, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

al. cod.