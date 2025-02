Il plauso di Lapam al disegno di legge sulle Pmi

"Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione del Disegno di legge sulle piccole e medie imprese, si tratta di un segnale di concreta attenzione e un passo significativo per rafforzare e valorizzare un ambito d’impresa che rappresenta il cuore pulsante del tessuto produttivo locale". Così Lapam-Confartigianato, nel territorio di Modena e Reggio Emilia, commenta l’approvazione in Consiglio dei ministri del ddl annuale sulle pmi, incentivando aggregazione, innovazione del sistema produttivo e accesso al credito.

"Il ddl – proseguono dall’associazione emiliana presieduta da Gilberto Luppi (foto) – risponde a una serie di necessità urgenti per le nostre aziende, tra cui la promozione della digitalizzazione e la valorizzazione del trasferimento generazionale delle competenze. Tra le misure più rilevanti, ci sono anche il sostegno per la creazione di reti di impresa e la riforma dei Confidi, sollecitate dall’associazione per consentire alle piccole e medie imprese di affrontare le grandi sfide delle transizioni ecologica e digitale".

In particolare, "le misure di aggregazione previste dal provvedimento favoriranno una maggiore partecipazione delle realtà più piccole ai progetti legati al Pnrr, rafforzando la competitività e la sostenibilità delle piccole imprese nel contesto delle sfide globali. Il disegno di legge ha il potenziale per migliorare sensibilmente la competitività delle piccole e medie imprese, rafforzando il loro ruolo strategico nell’economia nazionale".

Lapam, in collaborazione anche con la Confartigianato a livello nazionale, segnala in ogni caso che continuerà a "monitorare con attenzione tutto l’iter" legislativo.