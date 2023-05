Il Pnrr aiuterà anche gli studenti fragili

Insieme per aiutare giovani in difficoltà a scuola, per contrastare l’abbandono dello studio e sostenerli, accompagnandoli nel mondo del lavoro. A questo scopo è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’Unione Val d’Enza presieduta dal sindaco Luca Ronzoni e l’Istituto d’Arzo, diretto dalla professoressa Maria Sala (nella foto), i cui progetti hanno ricevuto un importante finanziamento di quasi 202mila euro tramite il Pnrr. Le risorse andranno a sostenere interventi coordinati tra servizi sociali e sanitari, del lavoro, di orientamento e formazione professionale, del volontariato e del terzo settore. Quattro i percorsi: il primo di mentoring e orientamento per studenti con particolari fragilità, motivazionali o nelle materie, con l’affiancamento al pomeriggio di un tutor esperto, che opererà dove l’allievo risiede. Vi sono poi percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, in piccoli gruppi di almeno 5, e con il coinvolgimento delle famiglie. Si faranno poi attività teatrali e sportive al di fuori dell’orario scolastico. Infine, sarà costituito di un team composto da docenti e rappresentanti dell’Unione, per progettare e gestire gli interventi di prevenzione e riduzione dell’abbandono nella scuola.

Francesca Chilloni