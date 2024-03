Il Po continua a salire: evacuate tre famiglie

Ha raggiunto una quota di "allerta 1", quella gialla, il fiume Po all’idrometro di Boretto, dove verso le 9 di ieri il livello era di 4,5 metri, con tendenza a salire ancora. Entro stasera si prevede il superamento dei cinque metri e mezzo, con il fiume alimentato dalle abbondanti precipitazioni registrate nella zona del Piemonte lo scorso fine settimana. Ieri è salito il livello all’idrometro di Casalmaggiore, mentre a Piacenza già dalla mattinata la quota ha iniziato a stabilizzarsi per poi iniziare a calare. Al momento non si prevedono situazioni di potenziale rischio agli argini maestri e a zone abitate. Come sempre accade quando il fiume raggiunge o supera i livelli di guardia, si allagano inevitabilmente alcune zone golenali, con necessità di evacuare alcune aree. Ieri pomeriggio il Comune di Luzzara ha emesso un’ordinanza di sgombero precauzionale alle abitazioni situate in località Fogarino, in via Fogarino Martinelli. Si tratta di una zona ancora in golena, che solitamente è interessata da allagamenti in caso di piene o "pienette" del fiume. Nella stessa zona ci sono anche aziende agricole, che vengono sgomberate quando l’acqua sta per invadere il territorio circostante. Per via Fogarino Martinelli è stato necessario anche evacuare le tre famiglie (con una decina di persone coinvolte), che come in passato trovano ospitalità provvisoria da amici o parenti. Il superamento del livello di guardia (5,50 metri all’idrometro AiPo di Boretto) significa l’allagamento di gran parte delle golene aperte e delle strutture situate a ridosso del letto del Po. Ovviamente la situazione viene monitorata dai tecnici di AiPo e della Protezione civile. Mentre si guarda con attenzione anche al meteo di questi giorni, che prevede nuove precipitazioni diffuse.

Antonio Lecci