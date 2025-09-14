Il Po e la magia di Guareschi. La ricca kermesse Parva Mundi

Si avvicina la prima edizione di Parva Mundi, in programma dal 19 al 21 settembre, una manifestazione promossa dal Comune di Brescello, dalla Fondazione Paese di Don Camillo e Peppone, dall’associazione Daccapo aps, Incia Brixellum e dalla Parrocchia di Brescello, a cura di Vitaliano Biondi – Arvales Fratres. Apertura venerdì a partire dalle 18, mentre l’inaugurazione ufficiale alla presenza del sindaco Carlo Fiumicino e delle autorità si svolgerà sabato 20, alle ore 10.30, in Piazza Mingori, contestualmente all’inaugurazione della mostra ‘Brescello, la perla del Po’.

In programma il mercato di prodotti tipici e degli antichi mestieri in Piazza Matteotti. Per esplorare le narrazioni che hanno plasmato l’immaginario del Grande fiume uno degli incontri più attesi sarà, sempre in piazza Matteotti, venerdì 19 settembre, alle ore 19.30, nello spazio del Conversatoio di Don Camillo, con lo scrittore e sceneggiatore Ermanno Cavazzoni.

In Piazza Matteotti inoltre si svolgeranno incontri su Giovannino Guareschi con il prof Gabriele Balestrazzi (sabato 20) e su Brescello e la bassa con il giornalista Andrea Setti (20). Domenica si parlerà di Zavattini con Simone Terzi del Centro Culturale Zavattini di Luzzara, di cooperazione con Valerio Maramotti, presidente della coo l’Ovile e del Consorzio Romero.