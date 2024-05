Il Po oltre la quota ’gialla’. Si avvicina al livello di guardia

Ha superato la quota ’gialla’, il livello del Po, che nella giornata di ieri ha continuato a crescere, avvicinandosi al livello di guardia dei 5,50 metri all’idrometro di Boretto, che significa l’allagamento di parte delle golene ’aperte’, non difese dagli argini interni, ma senza creare problemi agli argini maestri né a zone densamente abitate. Come da prassi, sono stati chiusi gli accessi alle piste ciclopedonali golenali e le zone dei lidi reggiani interessati da allagamenti. Mercoledì notte il livello del fiume a Boretto era appena superiore al metro, mentre ieri pomeriggio era vicino alla quota dei 5 metri. Un incremento deciso dovuto soprattutto alle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi, che hanno gonfiato gli affluenti, riversando nel Po una notevole quantità d’acqua. A Luzzara, nella zona del Fogarino, evacuate le abitazioni in golena aperta, che sono facilmente raggiunte dall’acqua non appena il fiume supera la prima soglia di allerta, fissata ai 4,5 metri. Ieri pomeriggio il livello del Po iniziava a stabilizzarsi agli idrometri di Piacenza e di Cremona, per poi avviare un lento calo.

a. le.