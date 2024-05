Il Po perde Romano Gialdini. Era lui l’ultimo dei pontieri

Con Romano Gialdini se ne va un altro pezzo di storia di quel ’Mondo Piccolo’ legato alle storie del fiume Po. Romano Gialdini è deceduto a 85 anni di età. Abitava a Boretto, dove aveva legato il suo nome alla ’Casa dei Pontieri’, un piccolo museo dedicato ai ponti di barche e al mestiere dei pontieri. Un museo che Romano, figlio dell’ultimo capo pontiere Dino, ha voluto per ricordare il vecchio ponte di barche sul Po, che fino alla fine degli anni Sessanta collegava Boretto alla sponda mantovana di Viadana, prima dell’avvento del ponte in cemento. Gialdini, fino a tempi recenti, aveva continuato ad accogliere visitatori e scolaresche in quel museo, mostrando oggetti e immagini significative del ponte di barche allo scopo di documentare le trasformazioni che hanno interessato le modalità di attraversamento del fiume, raccontare la vita e le abitudini prima della costruzione del ponte in cemento e tramandarne il ricordo alle generazioni future. "Il pontiere doveva occuparsi della manutenzione del ponte, di regolare il traffico, controllando che non passassero contemporaneamente vetture troppo pesanti, e di aprire manualmente il ponte in caso di passaggio di imbarcazioni di grandi dimensioni, operazione che poteva durare anche diverse ore in base alla grandezza della nave che doveva passare", ripeteva a coloro che varcavano la soglia della Casa-Museo. Ai ragazzi, in particolare, sapeva raccontare aneddoti e storie affascinanti, con il suo modo di fare bonario, semplice e gentile. La scomparsa di Gialdini arriva a meno di due anni dal decesso di Alberto Manotti, il ’Re del Po’, altro grande personaggio legato al Grande Fiume, pure lui di Boretto. Due modi diversi di vivere il fiume e l’ambiente, ma entrambi legati alla loro terra. Appena saputo della scomparsa di Romano Gialdini, anche il sindaco Matteo Benassi ha espresso profondo cordoglio. "Sono poche le persone che rappresentano davvero un paese. Quando lo amano come lo amavi tu, diventano… il paese. Ciao Romano, ultimo dei pontieri", il suo commosso ricordo. Romano lascia la moglie Lina, i figli Franco e Fabrizia, la sorella Romana, nipoti e altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Cantarelli e Melloni, si svolgono martedì 21 maggio alle 10,15 partendo dalla Casa dei Pontieri, in via Argine, per la basilica di Boretto. Eventuali offerte al Centro oncologico di Guastalla.