Il Po risale sopra lo zero Non accadeva da 2 anni Per ora nessuna allerta ma si monitora il meteo

Il fiume Po ha finalmente raggiunto quote sopra lo zero, all’idrometro AiPo di Boretto. Non accadeva da circa due anni. Con le precipitazioni dei giorni scorsi registrate in Piemonte e in generale sul Nord ovest d’Italia, il grande fiume è salito di livello, coprendo interamente il grosso "spiaggione" che a lungo è rimasto emerso tra gli impianti di bonifica e il ponte tra Boretto e Viadana, diventato uno dei simboli della secca record del Po. Domenica notte il fiume era a 1,35 metri sotto lo zero al lido borettese, mentre in queste ore è proiettato verso i tre metri sopra lo zero all’idrometro AiPo del paese reggiano, con tendenza a stabilizzarsi in queste ore. Ma al momento non è destinato neppure a toccare la prima quota di allerta, mantenendosi tranquillamente nel suo letto, senza emergenze.

Ovviamente si guarda con attenzione al meteo dei prossimi giorni. A Cremona ieri il livello appariva stabile, ma già in netto calo a Piacenza e soprattutto a monte, verso la centralina di rilevazione al Ponte della Becca, dove la quota del fiume è scesa di quasi due metri in trenta ore. Era da parecchio tempo che il fiume non si presentava in queste condizioni, finalmente in grado di essere navigato, restituendo l’aspetto tradizionale sulle sponde, ai lidi e alle golene. Ora si spera che la situazione generale possa permettere al fiume di mantenere quote discrete, soprattutto che siano sufficienti nella prossima stagione estiva per consentire il prelievo idrico per usi irrigui, per i campi agricoli, attraverso l’acqua che viene prelevata dagli impianti della Bonifica a Boretto.

Ora il fiume è tornato a riprendere l’aspetto normale, che si spera possa essere mantenuto: non solo in vista dell’avvio della stagione irrigua dei campi agricoli, ma anche per favorire le varie manifestazioni agonistiche (tra cui il prossimo Raid Pavia-Venezia) e gli eventi ricreativi e culturali sul fiume, tra cui la sagra del Po di giugno, che spesso sono stati ridimensionati proprio a causa della secca del fiume, con quote negative da record nell’estate dello scorso anno.

Antonio Lecci