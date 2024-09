Il podio sfugge ancora a Villani: "Ci riproverò subito a Imola"

Buona prestazione, nei giorni scorsi al Mugello, per il giovane guastallese Jacopo Villani, nel campionato italiano Moto3. Dopo la 4ª posizione in qualifica, con la moto non ancora al top, si è deciso col team tecnico di modificare alcuni elementi che tuttavia non hanno dato gli esiti sperati: settimo tempo. Poi la prima gara, con una buona partenza ma con perdita di tempo a causa di una caduta di un altro pilota davanti a lui. Da lì è iniziato un recupero verso il gruppo di testa, uscendo dall’ultima curva, all’ultimo giro, praticamente davanti a tutti. Ma è stato poi superato, perdendo il podio per appena 22 millesimi di secondo. E arriva la seconda gara: negativa la fase di partenza, col dodicesimo posto al primo giro, ma grazie a una più marcata velocità nei giri successivi, Villani ha recuperato posizione dopo posizione, fino ad agguantare in volata il quinto posto.

"Al podio, che da sempre mi sfugge, talvolta anche per minime distanze, è nei miei obiettivi alla prossima gara, in programma a Imola il 28 e 29 settembre, che per me potrebbe valere la quarta posizione nella classifica finale del campionato italiano. Darò il massimo, insieme al mio team, per raggiungere questo obiettivo", promette il giovane guastallese. Infine il ringraziamento al team Mr Racing, agli sponsors ma anche ai guastallesi giunti al Mugello per fare il tifo per lui.

a.le.