Il poeta Giovanni Cossu Un mix sardo e aostano "Ispirato dai versi di Boiardo e Ariosto"

di Lara Maria Ferrari

I frequentatori della galleria San Francesco lo conoscono già in qualità di poeta e promotore di letture poetiche alla ‘Casa gialla’, una fra le attività di Giovanni Cossu (Aosta, 1953), dal 1983 residente in provincia di Reggio. Per un decennio assessore alla Cultura del comune di Bibbiano, Cossu ha partecipato all’apertura della galleria d’arte contemporanea L’Ottagono e parallelamente a queste iniziative di carattere artistico – istituzionale scrive in versi con continuità dall’inizio degli anni settanta. Ha pubblicato in ‘Poesia operaia’ testi poi ripresi in una pubblicazione della casa editrice Savelli. A questi sono seguite le raccolte ‘Terre’ con la casa editrice Diabasis e ‘L’orto dei semplici’ per Nobili edizioni. Ha collaborato con continuità con la rivista Montepiano, curata da Athos Nobili.

Nato ad Aosta da madre valdostana e padre sardo, un bell’incrocio fra due terre di frontiera.

"Dalla Valle d’Aosta ho portato il rapporto con la natura delle Alpi, la sua cultura tra Italia e Francia, la particolare sonorità del ‘Patois’ che parlavo con i miei coetanei, mentre in casa si parlava italiano. La Sardegna è una terra acquisita successivamente. Una terra di cui innamorarsi di un amore diverso da quello per la terra materna. Dalla Sardegna ho portato con me il canto e la poesia di improvvisazione".

Perché la decisione di trasferirsi a Reggio nel 1983?

"Ho sposato una reggiana e ho avuto l’opportunità di continuare il mio lavoro a Reggio".

Dieci anni da assessore alla cultura di Bibbiano sono un bel bagaglio di esperienza. Reggio a livello culturale è attrattiva e competitiva?

"Sì, sono cresciuti l’offerta di eventi e il pluralismo; ed è da apprezzare la rete di biblioteche molto attive in città. Ho fatto belle esperienze e begli incontri a Reggio. Recente è la collaborazione con diverse istituzioni culturali per le celebrazioni dei 200 anni dalla morte dello scienziato bibbianese Giovanni Battista Venturi".

Che cosa manca invece?

"Vorrei sottolineare un’esigenza che sento particolarmente, quella di un miglior coordinamento e di una più ampia programmazione a lungo termine di eventi e iniziative per una maggiore conoscenza e integrazione tra la cultura italiana e quelle delle diverse comunità presenti a Reggio; mettendo a confronto e in relazione le specifiche tradizioni letterarie, artistiche e musicali. Impegnarsi a promuovere Reggio come ‘Città dell’Ariosto’, con di pari passo la valorizzazione del Mauriziano. Scandiano con il Centro Studi Boiardo sta facendo un ottimo lavoro di promozione e conoscenza dell’opera del poeta scandianese".

Lei scrive poesie da molto tempo. Gli argomenti e lo stile sono gli stessi degli inizi?

"Scrivo della condizione umana nei suoi tanti aspetti; negli anni ‘70 più marcatamente in quella che veniva definita ‘Poesia impegnata’, mentre in seguito nella mia poesia entrano, in funzione metaforica e simbolica, il mondo vegetale e animale. Le mie ultime raccolte s’intitolano ‘Terre’ e ‘L’orto dei semplici’".

Che cosa è la poesia per lei?

"La mia poesia è sempre il risultato finale di una riflessione, di una meditazione. Non concepisco un pensiero che non possa tradursi in un ‘appunto’: quell’appunto è la poesia. Per questo prediligo l’icasticità, una scrittura a volte aforistica ed epigrammatica".

Oggi perché scrive poesie?

"Per un bisogno di comunicazione (amo molto la lettura pubblica). La poesia è sempre un atto di donazione e di fiducia verso il prossimo. I miei soggetti prevalenti, i miei protagonisti sono tratti dalla natura e sono spesso veicoli di messaggi all’uomo".

Come si coniuga l’arte con la poesia?

"Sono per formazione uno scultore-ceramista e la mia produzione artistica è molto legata a un retroterra letterario e poetico. In particolare traggo molti dei miei soggetti dalle ottave del Boiardo e dell’Ariosto. La mia poesia cammina su una strada parallela, i due linguaggi si affiancano, ma non hanno particolari relazioni. Restando nel campo dell’arte, come assessore, ho contribuito all’apertura nel 1998 dello spazio espositivo L’ Ottagono di Bibbiano, che ha appena ospitato una mostra di Graziano Pompili".