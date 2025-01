Il poker di sconfitte non preoccupa

Ogni stagione ha i propri percorsi e fa storia a sé, quindi i paragoni lasciano sempre il tempo che trovano, ma quattro sconfitte consecutive in campionato non arrivavano da quasi due anni. Per ritrovare una striscia così corposa in Serie A bisogna infatti tornare al periodo tra il 22 gennaio e 5 marzo 2023, con la truppa di Sakota che uscì a testa bassa con Brindisi, Pesaro, Virtus Bologna e Verona. Un poker infausto che sembrava poter essere letale per le sorti di Cinciarini e compagni.

Gli accostamenti però oggettivamente finiscono qui, perché la Unahotels attuale non è nemmeno lontana parente di quel gruppo che colse una rocambolesca salvezza all’ultima giornata. Inoltre – e non è un fattore secondario – questi quattro scivoloni in Serie A sono stati interrotti da due prove maiuscole contro Bonn; successi che hanno permesso alla squadra di Priftis di staccare un preziosissimo biglietto per il ‘Round 16’ di Basketball Champions League. A tutto questo va poi aggiunto il valore degli avversari, perché Reggio – per uno strano ‘scherzo’ del calendario – si è ritrovata a dover affrontare Trapani (in trasferta…), Virtus, Milano (al Forum) e una squadra molto pericolosa come Trieste che, non avendo l’impegno delle coppe, può preparare con cura un match a settimana.

Fatta questa doverosa premessa, non ci si può sottrarre da un’analisi sui motivi (tecnici ed emotivi) che hanno portato a quattro battute d’arresto. Le cause sono molteplici, ma partendo da quella più recente, con Trieste è mancato in maniera fragorosa un ‘ricambio’ di responsabilità tra tutti i protagonisti del roster. Senza voler gettare la croce addosso a nessuno, quella con i giuliani – arrivata alla fine di un ciclo che in dieci giorni ha previsto gara 1 a Bonn, trasferta a Milano, gara 2 con Bonn e poi Trieste - era la classica partita in cui dovevano fare un passo avanti le ‘seconde linee’. Quelli – come Chillo e Grant, per esempio – che erano stati meno utilizzati. Priftis, non a caso, ha anche provato a coinvolgerli in maniera chiara (Chillo lanciato in quintetto base dopo che in gara 2 non aveva messo piede in campo…), ma non ha avuto le risposte desiderate. Grant aveva giocato una buona partita al Forum contro Milano, ma poi è incappato in un doppio giro a vuoto.

A tutto questo aggiungete che Smith non è ancora tornato sui propri livelli dopo lo stop e che in campionato, purtroppo, bisogna lasciare a riposo uno dei sette stranieri (la coperta in questo momento è corta, servirebbe un Gombauld ‘italiano’) e il quadro è completo.

Senza drammi, adesso, bisogna ricaricare le batterie e andare a Tortona per mettere in campo una prestazione gagliarda.