Il ’Poker Romagnolo’ della risata. Lo show giovedì in piazza Martiri

È in programma per giovedì 26 giugno, in piazza Martiri del 7 Luglio in centro a Reggio, lo spettacolo ’Poker Romagnolo’, che unisce i quattro volti più rappresentativi della comicità emiliano-romagnola: Giuseppe Giacobazzi, Paolo Cevoli, Andrea Vasumi e l’inconfondibile "zio Duilio" Giuseppe Pizzocchi, insieme per dare vita a uno show travolgente, tra sketch, improvvisazioni e irresistibili interazioni con il pubblico.

’Poker Romagnolo’ è una scommessa nuova per Reggio: un evento speciale in una delle piazze più centrali e suggestive, pronto a conquistare anche il pubblico più esigente. Con 1.500 posti a sedere a disposizione nell’area spettacoli, in vari settori, si aggiungono un grande palco e mega schermi per garantire una visione perfetta da ogni angolazione. Ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza tutta da vivere nel divertimento con quattro artistici di comprovata bravura ed esperienza.

Lo spettacolo nasce dalla collaborazione tra Charlotte Spettacoli e Comune, con il supporto organizzativo del Marabù sul territorio reggiano. Una serata da non perdere per gli amanti della comicità dal vivo, da vivere insieme, sotto le stelle, nel cuore della città. Ingresso a pagamento: i biglietti sono disponibili su TicketOne. Tutte le informazioni sono online, sulle pagine ufficiali di Charlotte Spettacoli e Marabù.

a. le.