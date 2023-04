Il polo dei motori di Croce si espande con ’Garage 63’

Si espande ulteriormente il polo motoristico di Croce, alle porte di Castelnovo Monti.

Sabato scorso, in via Artigianale 8, è stato inaugurato il "Garage 63", nuova autofficina multimarca per auto e autocarri.

A gestirlo sono tre soci che lavoravano già prima insieme: Andrea Capanni (51 anni), originario di Castelnovo ma attualmente residente a Montecchio, Raffaele Cristodaro (25) e Alfredo Sessa (38), entrambi di Castelnovo. L’inaugurazione ha visto una grandissima partecipazione.

"La passione per i motori e la voglia di provare a realizzare qualcosa di bello qui in montagna - spiega Andrea - ci ha spinti ad aprire una nostra attività, con l’obiettivo di creare un’officina multimarca importante e provare a camminare da soli.

Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato all’inaugurazione".

g.s.