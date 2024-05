Il polo del lusso alle Fiere. I sindacati si spaccano sul mega investimento

"L’acquisizione da parte del Gruppo Max Mara dell’area delle ex Fiere di Reggio, con la conseguente presentazione del polo della moda, rappresenta un grande investimento strategico in un’area della città che si sta rilanciando attraverso un lavoro sinergico tra pubblico e privato, sfruttando le grandi opportunità create da un hub importantissimo come la Stazione Mediopadana".

Lo dichiara Marco Massari, candidato sindaco del centrosinistra a Reggio.

"Si tratta di una buona notizia – aggiunge Massari – per ciò che concerne le opportunità di lavoro che saranno create. Sostenere un lavoro giusto, sicuro, dignitoso e di qualità rappresenta per noi priorità indiscutibile. Trascinata da uno dei suoi brand più significativi, si aggiunge inoltre così un altro, fondamentale tassello nella costruzione di un’identità industriale che può veicolare un ottimo indotto, oltre a opportunità turistiche e di marketing territoriale. A poche centinaia di metri dal Parco Innovazione, dove molte aziende già sviluppano soluzioni ad alto contenuto tecnologico, si apre un nuovo capitolo per la storia industriale della nostra città".

Ma non tutte le reazioni alla notizia sul possibile futuro dell’area fieristica sono così trionfali.

"Esprimiamo perplessità per un’operazione – il commento dei sindacati Cgil, Filctem e Filt – che vede il Comune abbandonare il disegno di rilanciare il polo fieristico, contrariamente alle altre città capoluogo, rinunciando ad una operazione di prospettiva verso la ricerca di una maggiore vocazione turistica del territorio".

E ancora: "Max Mara, il committente di un’attività, quella della logistica, tutta eseguita in appalto, non ha legato nella storia il suo brand alla difesa dei diritti dei lavoratori, non intrattiene relazioni sindacali, non applica il contratto nazionale del Tessile ma un regolamento interno. Ed ha fatto di queste sua peculiarità un vanto a livello nazionale. Si parla di ottocento posti di lavoro. Siamo sempre favorevoli alla creazione di nuova occupazione purché sia… buona occupazione".

Più favorevole, invece, appare la Cisl Emilia Centrale: "Questo investimento è un obiettivo importante. In questo caso parliamo della rigenerazione di un quadrante urbanistico divenuto problematico. Oggi si porta nuova vita e nuovo lavoro dove le cose non funzionavano più, applicando peraltro un concetto di riuso del territorio".

Aggiunge Gaetano Capossa, della Fit Cisl: "La logistica è un settore problematico perché avvelenato da contratti che altro non sono che forme di sfruttamento delle persone. Ma questo settore può rappresentare una vocazione per Reggio e la sua comunità produttiva, fortemente collegata all’export e al rapporto con i mercati internazionali".