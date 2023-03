Il polo M5S-Sinistra-Ambiente incontra i cittadini Si parlerà dei problemi del commercio

Stasera alle 21 alla sala XXV Aprile di piazzale 2 Agosto, a Correggio, si svolge un incontro aperto sui temi del commercio locale, organizzato dalla lista "Si può fare", che unisce M5S, Prc, Sinistra Italiana e Ambiente Benessere Comunità, guidata dal candidato sindaco Giancarlo Setti. "In questi anni abbiamo parlato con numerosi commercianti di Correggio che ci hanno raccontato la fatica e la delusione ad interloquire con un’amministrazione comunale che non è mai stata disponibile a recepire le esigenze, ma solo a rendere noto ciò che era già stato deciso altrove", dice Setti. Che aggiunge: "Ci mettiamo in ascolto fin da subito per recepire ogni punto di vista che viene dai nostri negozianti, del centro storico e delle aree più decentrate. Vogliamo condividere, già da ora, le nostre idee e i nostri progetti per agevolare e rivitalizzare il commercio correggese".