Il polo scolastico sarà più ecologico

Si rinnova e diventa più ecologico il polo scolastico di via Novy Jicin di Novellara, che comprende le scuole medie e la sede distaccata dell’istituto superiore Carrara.

Nelle prossime settimane, infatti, dovrebbero prendere il via i lavori di efficientamento energetico e di miglioramento anti-sismico.

Un intervento del costo complessivo di tre milioni e mezzo di euro, che sarà gestito dalla società Sabar, coperto con due milioni di euro da fondi Por-Fesr e da risorse del Comune di Novellara, della Provincia (per l’istituto Carrara) e della stessa Sabar. L’inizio lavori è previsto tra qualche settimana, subito dopo l’avvio della chiusura estiva delle scuole, per evitare di provocare disagi all’attività didattica.

Disagi che però saranno inevitabili da settembre, alla ripresa delle lezioni, visto che il cantiere sarà operativo per almeno un anno e mezzo.

Per questo è stato trovato un accordo con i dirigenti scolastici per scambiare vicendevolmente gli spazi delle scuole medie e dell’istituto Carrara, in base alla prosecuzione dei lavori nei vari ambienti del polo scolastico, evitando così di interrompere le lezioni. Importanti e impegnativi risultano gli interventi che verranno effettuati per assicurare l’efficientamento energetico (dalla realizzazione del cappotto termico alla sostituzione di tutti i serramenti) e soprattutto il miglioramento anti-sismico, interessando spazi interni ed esterni, con la realizzazione di un esoscheletro in acciaio per sopportare le sollecitazioni di un terremoto.

Antonio Lecci