"Il ponte del . Gattaglio ci servirà"

"Fra le richieste più impellenti per i cittadini abbiamo registrato quella del miglioramento dei collegamenti ciclopedonali con il centro e con i poli scolastici" dice Alessandro Guidotti, eletto per il quartiere Bell’Albero Premuda. "L’iniziativa di dotare via Unione Sovietica di una nuova pista ciclabile è stata vista con grande favore dai residenti, in quanto consentirà loro di essere connessi con il resto della città, grazie ad un’arteria ciclopedonale che permetterà loro di raggiungere ogni parte di Reggio Emilia in maniera ecologica e sostenibile". Un’altra importante opera è il nuovo ponte del Gattaglio: "Permetterà di nuovo agli abitanti di raggiungere agevolmente il centro storico".