Il ponte di Montecatini riaperto al traffico: "Opera strategica"

Il ponte di Montecatini riapre al traffico veicolare, dopo importanti lavori di consolidamento e di riqualificazione, proprio nel giorno del patrono di Rubiera, San Biagio. L’inaugurazione si è svolta ieri mattina. "Si tratta di un’opera al servizio dei rubieresi da 144 anni, si è rivelato davvero solido e ben costruito", ha rimarcato il sindaco Emanuele Cavallaro in occasione del taglio del nastro in una cerimonia che ha visto anche la partecipazione del parroco don Carlo Sacchetti e della presidente di Unindustria Reggio Emilia, la rubierese Roberta Anceschi.

I lavori hanno previsto il miglioramento statico del ponte con la posa di cavi d’acciaio e di una soletta di cemento armato per migliorare la sua risposta in caso per esempio di terremoti. Vista la presenza del nuovo Ponte Luna, poi, il ponte di Montecatini è diventato soprattutto ciclopedonale con una funzione di accesso al quartiere a senso unico anziché di attraversamento. "Questo ponte – dice Cavallaro – rimane il più strategico: da qui, infatti, passa la condotta del gas, dell’acquedotto, ma anche il cavo principale della fibra ottica che dalla dorsale della via Emilia porta il traffico dati a tutto il distretto ceramico. È incredibile, ma nell’era del digitale da un ponte che ha 144 anni passa il futuro. Prima tutte queste condotte stavano in tubi esterni, malamente appesi alle fiancate".

Il costo dei lavori è di oltre 850mila euro, integralmente coperti con fondi dell’Unione Europea attraverso il Pnrr.

