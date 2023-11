"Il ponte di Succiso non è a rischio crollo: allarmismo infondato"

Sul ponte di Succiso, da 8 mesi a senso unico alternato, replica il sindaco Ferretti al consigliere di minoranza Pedrini che ha denunciato lo stato precario, già segnalato, del ponte che si colloca sull’unica strada comunale di collegamento con la frazione di Succiso. "Inutile allarmismo che danneggia la comunità – attacca il sindaco Enrico Ferretti –. Il ponte necessita di manutenzione, ma non è a rischio collo. Ritengo prive di fondamento le parole del consigliere Pedrini circa un ‘imminente crollo’ del ponte sulla strada comunale di Succiso. L’infrastruttura è costantemente monitorata, soprattutto nelle ultime settimane di allerta meteo, ma non presenta segni di cedimento strutturale. Se il Consigliere del gruppo Vivere Ventasso è in possesso di dati o relazioni tecniche certificate che dimostrano tale condizione, lo invito a fornirle ai nostri tecnici e ad avviare un confronto costruttivo" . Poichè il consigliere Pedrini aveva formulato l’ipotesi peggiore faceva rilevare, con foto, lo sgretolamento di un muro di sostegno del ponte sul quale è stata posta la riduzione con transito alternato, il sindaco Ferretti precisa: "Sulla struttura siamo da tempo in contatto con gli enti superiori al nostro per verificare il tipo di intervento più opportuno per dare il via ai lavori di consolidamento della spalla del ponte, ma non ci risultano cedimenti strutturali che possano far pensare a un imminente crollo, inoltre abbiamo posto particolare attenzione al monitoraggio del deflusso del torrente in questi giorni di allerta meteo per intervenire qualora le condizioni lo avessero imposto". E conclude: "Fin dalle prime segnalazioni abbiamo provveduto a ridurre la dimensione della carreggiata per evitare di immettere più mezzi contemporaneamente. La manutenzione degli oltre 200 chilometri di strade comunali è quotidianamente monitorata da me e dagli uffici preposti".

s. b.