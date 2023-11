"Il ponte è a rischio crollo, in otto mesi zero lavori di manutenzione. Succiso rimarrebbe di fatto isolata durante la stagione invernale"

Da otto mesi la comunità di Succiso dell’alto Ramisetano attende l’’intervento di messa in sicurezza del ponte sulla strada comunale che collega il paese alla strada provinciale sp15 del Passo del Lagastrello. Il manufatto presenta il cedimento del sottostante muro di sostegno (foto) e quindi, secondo il buon senso dei cittadini, il ponte appare insicuro e a rischio di cedimento, sopratutto al transito di frequenti mezzi pesanti. In caso di crollo la frazione di Succiso verrebbe a trovarsi isolata, salvo collegarsi al versante del Secchia attraverso il Passo della Scalucchia, strada forestale impraticabile nella stagione invernale.

A sollecitare i lavori è il consigliere Emiliano Pedrini del gruppo di minoranza ‘Vivere Ventasso’. "Ritengo doveroso, come cittadino e come rappresentante in Consiglio comunale segnalare questa situazione assolutamente preoccupante. Da circa otto mesi ho segnalato al Comune Ventasso la situazione di questo ponte che si colloca lungo la strada comunale per l’abitato di Succiso e da allora l’unica cosa fatta dai tecnici comunali è stata quella di disporre il senso unico alternato. Dopo la grave situazione di maltempo degli ultimi giorni ritengo che il pericolo di crollo possa essere imminente, considerate anche le piene dei torrenti. Preoccupa anche il fatto che stiamo entrando nella stagione invernale, con tutta la situazione di disagio che ne consegue sulle strade di alta quota per la comunità di Succiso". Aggiunge il consigliere Pedrini: "La chiusura della strada comunale comporterebbe l’isolamento totale dell’abitato di Succiso, la strada della Scalucchia in inverno non e’ praticabile. Questa situazione non e’ più rinviabile, c’è preoccupazione e rabbia tra i cittadini, la maggior parte anziani. Chiedo al Sindaco e alla Giunta di attivarsi immediatamente per risolvere questo problema".

Settimo Baisi