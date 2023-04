Il ponte sul Rio ha bisogno di cure

Il ponte che attraversa il Rio all’altezza del Cimitero Napoleonico non è sicuro e non può reggere pesi eccessivi. Per motivi di sicurezza, perciò, l’amministrazione comunale ha istituito a tempo indeterminato un senso unico alternato in via Cavour nel tratto tra via XX settembre e via Borghetto. La strada essere percorsa con diritto di precedenza per chi proviene da via Guardanavona. Lo scorso anno la Bonifica aveva svolto un importante intervento di pulizia dell’alveo del torrentello, che ha portato alla luce gli antichi basamenti del ponte e un lavatoio. In quel contesto il Comune ha fatto eseguire verifiche strutturali i cui risultati ora impongono la limitazione del traffico e di portata sul manufatto. "Parteciperemo ad un bando di finanziamento della Regione per avviare le opere di messa in sicurezza - spiega la sindaca Francesca Bedogni - così da valutare se riutilizzarlo a doppio senso di marcia". Per evitare inevitabili rallentamenti della circolazione, si consiglia agli automobilisti di scegliere per quanto possibile, percorsi alternativi. Nella zona il Comune sta intervenendo: "Realizzata una nuova ciclopedonale che collega i due cimiteri, con un parziale finanziamento della Regione di 37mila euro sui 112mila complessivi, e sostituiti staccionata e i 3 ponti".