Il pop d’autore di Marta Ferradini. All’Iren Park duetta col padre Marco

Un lungo viaggio musicale che attraversa il pop d’autore. Con “Di rose e di spine”, stasera alle 21, Marta Ferradini sarà sul palco dell’Iren Green Park Arena (ingresso gratuito, nell’ambito della festa dell’unità) per un concerto che si preannuncia ricco di sorprese musicali. A partire dalla presenza, in qualità di special guest, del celebre padre Marco.

Leggenda della musica tricolore, Ferradini è nella storia della musica per brani immortali come “Teorema”, una canzone che fa parte della memoria collettiva della musica di casa nostra. Non mancherà di duettare con la figlia Marta, cantautrice di talento, dotata di una voce interessante dalle mille sfumature.

"Sono felice di tornare a cantare in terra reggiana", racconta Marta, legata alla nostra città anche grazie dalla presenza del suo manager santilariese Maurizio Dinelli (Nomadi, Marcella Bella).

"La vostra è una terra musicale, piena di stimoli e di ricerca". Marta ha già alle spalle un suo curriculum di tutto rispetto, tra collaborazioni e produzioni discografiche. La sua ultima canzone, tratta dal cd “Marta rossa”, s’intitola “Rane nella pancia”.

All’Iren Arena, Marta, oltre ad un assaggio del suo personale repertorio, si cimenterà con la musica dei “mostri sacri” del cantautorato italiano. "Papà mi ha sempre dato ottimi consigli ma io cerco di fare un cammino tutto mio. Ci sono artisti che amo tanto come Cocciante e l’indimenticabile Mia Martini". Ad accompagnarla, Piero Marras (chitarra), Fabrizio Saullo (piano e tastiere) e Simone Rossetti Bazzaro (violino).