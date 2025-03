Il Popol Giost allagato. La difesa dei residenti: "La piazza funziona così"

No, la ‘piazza inaugurata’ e subito allagata non è uno smacco per l’immagine di Reggio, perché il sistema di drenaggio funziona. La speranza è di un gruppo di cittadini di via Roma, che ci ha scritto per difendere il remaquillage della piazza del Popol Giost. "A noi, cittadini di v. Roma, la nuova piazza Popol Giost è stata presentata come soluzione sostenibile di adattamento ai cambiamenti climatici e, come tale, dovrebbe assolvere a varie funzioni. Per quanto riguarda la pioggia – scrivono –, la superficie in materiale poroso chiamato ‘calcestre’ dovrebbe assorbire una parte dell’acqua che cade invece di lasciarla scorrere rapidamente e defluire verso le fognature. Ciò allo scopo di evitare che queste, in caso di eventi particolarmente intensi, non ce la facciano a smaltire tutta l’acqua caduta, esondando e allagando le parti più basse della città. Ciò significa che se la piazza si allaga per noi cittadini non sarebbe un problema accettare questo lieve disagio, purché naturalmente nel giro di qualche giorno, l’acqua lì trattenuta per evitare maggiori danni, si infiltri e in parte evapori. Per ora sembra che il sistema funzioni visto che in poche ore la pozzanghera scompare".

"Se la situazione invece dovesse peggiorare – concludono – non mancheremo di segnalare la cosa al Comune e di pretendere interventi riparativi". Questi i nominativi di chi ha fermato la lettera: Alessandro Roccatagliati, Maria Teresa Grillo, Elisabetta Prampolini, Massimiliano Zoni, Stefano Cosci, Pier Sgarbi, Federico Bertani, Barbara Quinti, Giuseppe Bonazzi, Esmeralda Fontana, Nicky Murphy, Piera Vitale, Davide Reverberi, Elisabetta Spadaccini, Vanna, Isabella Valcavi, Irene Russo, Susanna Rosellini, Walter Prati, Alessandro Vassallo, Luz Romero, Silvia La Ferrara, Elena Bonazzi, Marco Appiotti.