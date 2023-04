Stasera alle 21 al teatro di Fabbrico va in scena "Il popolo dell’acqua", uno spettacolo di svago, ma che vuole essere anche stimolo e approfondimento per riflettere sul tema dell’acqua pubblica e della necessità di una sua gestione corretta, sostenibile e consapevole. Con Fabrizio Careddu, Claudia Facchini, Eva Martucci, Giacomo Rosselli, regia di Massimo Donati, produzione Compagnia Teatri Reagenti.

La fabula drammatica del testo di Ibsen, trova una nuova declinazione nel passaggio alla commedia, i temi già presenti esplodono in una dimensione più vicina alle problematiche dell’attualità, ma attraverso una lingua che non tradisce l’originale, in un gioco mimetico fra classico e posticcio filologico.