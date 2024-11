Il popolo granata: "Sempre grati ad Amadei"

Le parole del patron della Reggiana Romano Amadei, dette proprio al Carlino Reggio (sull’edizione di ieri), hanno suscitato le prime reazioni social da parte della piazza di Reggio Emilia: non è una novità la stima e la gratitudine che la gente prova verso Amadei, ma, rimanendo anche solo a livello nazionale, non è prassi così diffusa reagire con tutto questo affetto a discorsi della proprietà in tema di ipotesi di vendita.

Intanto riassumiamo così il succo del discorso del numero uno granata. "Non sono eterno, e devo pensare al dopo: se qualcuno presenta qualcosa di interessante per me e la Reggiana, ne parleremo. Qualche approccio c’è, non rifiuto di incontrare nessuno: l’obiettivo è di consegnare il club a qualcuno che non faccia peggio di me".

Sui social, come accennavamo, dilagano commenti di totale riconoscenza e infinita gratitudine verso Romano Amadei. "Super Romano", si legge. Oppure. "Ci si può solo fidare ad occhi chiusi di Romano". Stima, affetto, ma anche tanta fiducia, che viene ribadita. "Se c’è una persona di cui mi fido è il nostro patron", e via di cuori d’affetto. "Grazie Romano, numero uno in assoluto", recita un altro. "Mitico Romano facci sognare", una altro ancora. Insomma: un’ondata che va verso un unico sentimento. C’è chi usa parole profonde. "Eternamente grato: grazie per quello che ha fatto e fa per i nostri sogni". Significativo anche un altro messaggio. "Il patron! Romano Amadei! Sarà e resterà un valore aggiunto per Reggio Emilia e per la Reggiana. Un grazie è dovuto per una persona che sicuramente ha dato tanto al calcio e allo sport, ma soprattutto è una bellissima persona".

Non si contano i commenti che includono la parola "grazie", e se ne trova anche qualcuno un po’ più analitico. Per esempio. "Non so come ringraziare Romano per l’amore che ha dato alla Reggiana, ma la vedo dura per i nuovi compratori: che sia una pista estera o italiana, senza stadio di proprietà è difficile! Sperom…".

Un paio di commenti, inoltre, alludono alla speranza che il figlio Alfredo possa ricevere il testimone, ma ad oggi non sembra esserci margine per questo scenario. "Sarebbe di vitale importanza che Alfredo Amadei continuasse il percorso del padre, io ci spero", si legge, ma anche. "Eppure io ho la sensazione che prima o poi passerà il testimone al figlio, con il Lentigione che potrebbe seguire il calcio giovanile della Reggiana. O forse la mia è solo una speranza". In ogni caso, l’umore della piazza è chiaro: qualunque cosa accadrà, verso Romano Amadei c’è solo eterna gratitudine e infinito rispetto.