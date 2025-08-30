Il ’Portale’ del parco delle Caprette. C’è un gestore per farlo funzionare

di Gabriele Gallo"Il portale dimenticato". Così, giusto un anno fa, sul Carlino, si definiva il manufatto di avveniristica, ma inusitata foggia, a ricordare quasi un’astronave, posto all’inizio della camminata del Parco delle Caprette, di fronte a via Monte Cisa. Struttura che, negli intendimenti del Comune, avrebbe dovuto fungere da punto di ingresso ciclopedonale al percorso naturalistico, culturale e turistico del Ducato Estense di Reggio.

Fino a questo momento tale intendimento era tuttavia rimasto lettera morta. Ora però qualcuno si è "ricordato" di lui, e dopo un paio di bandi, per la sua gestione, andati deserti, ha trovato chi è pronto a insediarvisi e a renderlo operativo. Si è infatti aggiudicato l’affidamento in concessione, per esercitarvi attività di ristoro come scopo principale e in subordine altri servizi, comunque importanti, la cooperativa sociale ’Reggiana Educatori’, che ha vinto l’appalto sulla base di un rialzo del 14,59% sul canone base annuo; che era di circa 4800 euro, al netto delle imposte. Con l’integrazione l’affitto annuale che verrà pagato sarà intorno ai 5mila e 500 euro, da versare in tre rate.

Per diventare operativa la struttura avrà tuttavia bisogno della stipula di una convenzione con l’Amministrazione comunale, che deve ancora avvenire.

Ad ogni modo si tratta già di un fondamentale passo avanti per iniziare a utilizzare un edificio che giace inerte, inutilizzato, per mesi circondato da reti metalliche al fine di evitarne il danneggiamento, dal 2023.

Interamente finanziata dal Ministero della Cultura, nell’ambito dei fondi destinati al Progetto Ducato Estense, l’opera è costata 150mila euro, ed è collocata in una zona nota per attività di svago, sportive e ricreative.

Tra gli obiettivi individuati dal Comune di Reggio, essa dovrà anche avere la funzione di portale di accesso al sistema turistico e culturale del Ducato Estense, fino alla reggia di Rivalta. Per questo gli operatori di Reggiana Educatori oltre a svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno anche occuparsi di informazione ed accoglienza turistica, nonché del servizio di assistenza e manutenzione alle biciclette. In attesa che la stessa presenti un piano d’azione dettagliato in merito all’impegno che dovrà assumersi è previsto che possa anche portare avanti altre attività: come il servizio di bike sharing/noleggio biciclette, e volendo esercitare all’interno dello spazio una marginale attività di vendita di prodotti del territorio, da declinare in sede di piano particolareggiato.

Potrà anche organizzare iniziative pubbliche: purchè gratuite e tenendo conto del contesto in cui è collocata.

La cooperativa avrà in concessione il manufatto per nove anni, dei costi di manutenzione straordinaria se ne occuperà il Comune di Reggio, fatti salvi ovviamente gli arredi interni, gli allestimenti e le eventuali opere di miglioria. Secondo il piano finanziario elaborato dall’Amministrazione reggiana in sede di elaborazione del bando si prevedono, per i gestori, ricavi medi tra gli 80mila e i 90mila euro annui, e possibili utili per oltre 20mila euro ogni anno. In Reggiana Educatori incroceranno le dita, ma per il cittadino reggiano è sicuramente un servizio in più.