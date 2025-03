Il ’pozzetto dei pusher’. Tombino usato come deposito per la droga

È stato individuato un nuovo nascondiglio usato dai trafficanti di droga per poter scambiare sostanza stupefacente senza correre il rischio di farsi fermare dalle forze dell’ordine in possesso delle dosi. Ancora una volta si tratta di un pozzetto sotterraneo che i cittadini residente nella zona dell’ospedale San Sebastiano di Correggio hanno notato anche per un costante via vai di persone sospette, che si aggirano in quel quartiere cercando di passare inosservati.

La situazione è già stata segnalata alle forze dell’ordine affinché possano essere effettuati controlli e accertamenti per stroncare sul nascere l’attività di spaccio di droga in quella zona, oltretutto nei pressi di un parco pubblico attrezzato che è frequentato ogni giorno anche da bambini e famiglie. Secondo alcuni residenti sarebbero state notate diverse persone già note per questioni di droga aggirarsi nella zona del pozzetto, che servirebbe da "deposito" provvisorio delle dosi di sostanza stupefacente, nel passaggio dal pusher al compratore finale, alcuni dei quali consumano poi la loro dose di droga in zone quasi subito, in zone poco distanti.