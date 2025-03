Il ’pranzo delle donne’ ha per contorno la lotteria di beneficenza

Il pranzo delle donne con la lotteria benefica a favore del progetto Passatempo. Domenica 9 marzo, in occasione della festa della donna, il gruppo ‘Donne insieme per Albinea’ organizza, in collaborazione con il circolo albinetano e la Pro Loco di Albinea, un pranzo in compagnia. Il menù, al prezzo di 28 euro, sarà composto da lasagne, arrosto, insalata, zuppa inglese, acqua e vino. L’iniziativa si terrà alle 12.30 al circolo albinetano. Al termine del pranzo ci sarà anche una ricca lotteria il cui ricavato sarà poi devoluto al progetto Passatempo che si occupa di offrire opportunità a persone con fragilità e a contrastare la solitudine e l’isolamento. Le prenotazioni del pranzo si raccolgono telefonando a Ornella (3338768159) oppure a Deanna (3391153354). Sul sito internet del Comune di Albinea sono riportate tutte le informazioni sull’iniziativa.

m. b.