Il precetto pasquale dei carabinieri della Bassa

I carabinieri della compagnia di Guastalla, con competenze su gran parte della Bassa, hanno celebrato il precetto pasquale con una messa nella chiesa parrocchiale di Novellara, officiata dal cappellano militare Giuseppe Grigolon con il parroco don Giordano Goccini. Presenti una rappresentanza dei carabinieri in servizio, militari in congedo delle sezioni di Correggio, Sant’Ilario e Guastalla, familiari dei militari in servizio, vedove dei militari defunti. Presenti il sindaco di Novellara, imprenditori locali, associazioni.