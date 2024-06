Il prefetto ai nuovi sindaci: "Contro l’astensionismo riportate i giovani a politica e volontariato"

Il prefetto Maria Rita Cocciufa ieri mattina ha incontrato tutti i sindaci della provincia, dopo l’elezione dei 31 nuovi primi cittadini (su 41 dell’intero territorio reggiano). Un momento di grande emozione, che si è tenuto in prefettura nella Sala dei Sindaci. Unico a non indossare la fascia tricolore (oltre a Giorgio Zanni che aveva quella azzurra, perché in veste di presidente della Provincia) il sindaco del capoluogo, Marco Massari: che ha voluto attendere l’ufficialità della nomina, arrivata poi nel pomeriggio. Dopo il saluto introduttivo di Giorgio Zanni, che ha invitato tutti a lavorare insieme, al di là degli orientamenti politici, al servizio di tutti i cittadini e dell’intera comunità, è intervenuta poi il prefetto Maria Rita Cocciufa: "La vostra duplice funzione di ufficiale del Governo, di cui la fascia tricolore che indossate è la massima espressione, e di capo dell’amministrazione comunale racchiude tutta la complessità del vostro ruolo, da un lato di delegati di funzioni statali essenziali per l’esercizio dei diritti civili e politici e dall’altro di rappresentanti dei cittadini che vi hanno dato fiducia, affidandovi l’impegnativo mandato di rispondere alle istanze e ai bisogni della comunità. Il prefetto sarà al vostro fianco e vi supporterà in tutte le situazioni in cui riterrete di coinvolgerlo", ha detto. E ancora: "In particolare, sottolineo come il tema della sicurezza intesa in senso ampio, che attiene alla specifica competenza del prefetto, responsabile dell’ordine e della sicurezza pubblica, abbia come protagonista anche il sindaco. Sento il dovere di richiamare la vostra attenzione sulla esigenza di avere uno sguardo particolarmente attento nei confronti di alcune tematiche presenti in tutti i territori; mi riferisco al rispetto della legalità, alla attenzione ai fenomeni di disagio giovanile e alle altre forme di disagio che rendono deboli le persone". Infine: "Un’ultima considerazione che ritengo importante – ha detto il prefetto ai sindaci –: le ultime elezioni hanno fatto registrare un preoccupante calo dell’affluenza anche in questa provincia. Voi sindaci potete impegnarvi affinché questa tendenza possa invertirsi, favorendo una maggiore partecipazione dei cittadini. È importante attivare ogni iniziativa utile perché, soprattutto i giovani, si impegnino in politica ma anche nel volontariato".

