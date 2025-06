Il prefetto Cocciufa e Rita Coruzzi dal Papa

Un meraviglioso abbraccio di fede e gioia, volto alla pace, fra la nota scrittrice di romanzi storici, Rita Coruzzi e Papa Leone XIV, è avvenuto nei giorni scorsi. Rita Coruzzi, cattolicissima e dotata di grande fede, felicissima esclama anche molto umilmente: "Ho avuto la fortuna di conoscere tutti Papi he si sono succeduti finora durante la mia vita". Coruzzi ha incontrato: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Francesco, ricevendo da loro carezzevole amore, speranza, forza e un rapporto pressoché amicale. Proprio nei giorni scorsi, ha incontrato anche papa Leone XIV. La sua visita commossa con la carezza di questo nuovo Santo Padre la racconta così. "Ho avuto il privilegio di andare all’udienza generale del mercoledì di Papa Leone. Ho partecipato con un’accompagnatrice d’eccezione, sua eccellenza il prefetto, Maria Rita Cocciufa". Piazza San Pietro era gremita, c’era molto caldo, ma questo non ha impedito alla folla di radunarsi intorno al nuovo pontefice per ascoltare la sua catechesi. Io sono stata scortata insieme alla mia accompagnatrice nel reparto speciale delle persone con disabilità, proprio a fianco al palco, dove il Santo Padre presiede l’udienza. Quando è arrivato vicino a me è stato un momento molto emozionante, vedere il nuovo pontefice è un’emozione fortissima che mi ha accompagnato per tutta la durata dell’udienza. Ero indifferente anche alla calura e alla sete". Poi Coruzzi continua: "Al termine della catechesi il Santo Padre ha rivolto il saluto ai pellegrini in tutte le lingue impartendo la benedizione apostolica, dopo di che è arrivato il momento più emozionante, quello che da sempre mi fa balzare il cuore in gola. Papa Leone si è avvicinato agli ammalati dando loro una carezza, la mano, un abbraccio fraterno lasciandosi toccare a sua volta e benedicendo le persone. Quando è arrivato da me gli ho teso la mano e mi sono subito presentata come Rita Coruzzi di Reggio Emilia, scrittrice di romanzi storici sulle figure femminili, accompagnata dal prefetto della mia città. Poi con infinita gioia e gratitudine gli ho consegnato il mio libro ’Santa Rita, una donna, una madre, una santa’ edito da ArteStampa edizioni di Modena". Coruzzi aggiunge: "Gli ho regalato quel libro, poiché lui appartiene all’Ordine agostiniano e dall’inizio del suo pontificato l’ho sentito come uomo di pace. Santa Rita, infatti, è stata una donna di pace, figlia di pacieri, che l’hanno educata al bene supremo della pace appunto e della fede. La sua vita si è conclusa come monaca agostiniana nel monastero di Cascia”. E, di fronte a Rita Coruzzi, Papa Leone XIV si è dimostrato molto interessato e sorpreso del dono che la scrittrice gli stava offrendo. Coruzzi conclude: "Ciò che mi ha colpito di più sono stati i suoi occhi limpidi, buoni e penetranti e il suo splendido sorriso che ha avvolto il mio cuore in un caloroso abbraccio e che, sono certa, rimarrà nella mia memoria per sempre. Per tutto questo posso solo dire Grazie Signore". Mariagiuseppina Bo