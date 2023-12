Il prefetto Cocciufa in visita al Carlino Il prefetto Maria Rita Cocciufa ha fatto visita alla redazione reggiana de il Resto del Carlino per gli auguri di Natale. Ha apprezzato le pagine storiche della nostra edizione e ribadito l'impegno delle istituzioni su sicurezza, immigrazione e altro. Un'occasione gradita per augurarsi il meglio in vista delle festività.