Il prefetto Cocciufa incontra i rappresentanti delle comunità straniere

Un incontro a Novellara, in municipio, tra il prefetto reggiano, Maria Rita Cocciufa, e rappresentanti delle comunità straniere, che nella cittadina della Bassa rappresentano circa il 15% dei quasi 13.500 residenti. Accompagnata dal questore Giuseppe Maggese e dai comandi locali di carabinieri e polizia locale, il prefetto è stato accolto dal sindaco Elena Carletti, incontrando poi i rappresentanti dell’associazione Gurdwara Singh Sabha (tempio sikh), dell’associazione Jai Vaishno Mata Mandir (tempio hindu), del centro culturale islamico Essahaba, dell’associazione Giovani Pakistani in Italia e dell’associazione Comunità Inter (Ortodossa di Santa Trinità). "L’iniziativa – ha dichiarato il prefetto – ci ha permesso di entrare in contatto con i rappresentanti di quelle comunità che, nel condividere le proprie esigenze, problematiche e aspettative, hanno fatto emergere il proficuo rapporto di fiducia e collaborazione che intrattengono con l’amministrazione comunale, che ringrazio l’iniziativa".